В Черновицкой области задержали контрабанду сигарет почти на миллион гривен

Злоумышленники пытались пронести через границу около тридцати тысяч пачек табачных изделий

/ Фото: ГПС

На Буковине за последние сутки пограничники Черновицкого отряда обнаружили около 30 тыс. пачек сигарет различных марок. По предварительной информации, стоимость табачных изделий составляет 900 тыс. гривен. Об этом сообщают в ГПС.

Так, вчера, 11 сентября, около девяти вечера, на участке отдела "Красноильск" пограничный наряд заметил группу из восьми человек, у каждого за спиной была тяжелая ноша. Когда они увидели военнослужащих, то бросили товар и сразу бросились бежать. Не остановили беглецов и предупредительные выстрелы в воздух. В 800 метрах от границы пограничники нашли багаж беглецов, там находилось 16 тыс. пачек сигарет.

Еще 12 тыс. пачек сигарет и один человека, вероятно, причастного к противоправной деятельности, задержали пограничники этого отдела сегодня утром. Также, минувшей ночью, на участке отдела "Селятино", в 50 метрах к границе отобрали у правонарушителей 2 тыс. пачек сигарет.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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