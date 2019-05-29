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В ГСЧС отчитались о ситуации с подтоплениями на Закарпатье

29 мая, 08:34

Подтоплений жилых домов на Закарпатье нет

Фото: Pixabay

Из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 7 дворов на Прикарпатье, 30 га сельскохозяйственных угодий на Закарпатье. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 ч. 29 мая остаются подтопленными 7 домохозяйств в 2 населенных пунктах области (г. Калуш и с. Перевозец Калушского района)", - сообщили в ведомстве о ситуации в Ивано-Франковской области.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 157 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленых участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 40 тыс. 956 куб м воды. 28 мая для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось 23 чел. в/с, 3 мотопомпы и 7 ед. техники.

Что касается Закарпатья, то подтоплений жилых домов пока нет, как и подвалов домов и дворов.

"Остаются подтопленными 30 га (угодий – ред.)", – сообщили спасатели о ситуации в Закарпатской области, уточнив, что подтоплений пастбищ на сегодня нет.

В общем откачан 32 тыс. 215 куб. м воды.

Уровень воды постепенно спадает как в Ивано-Франковской, так и в Закарпатской области.


Напомним, за 21 и 22 мая на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм, множество домов были подтоплены.

23 мая в поселке Воловец в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения и его унесло течением. Тело школьника обнаружили в трех километрах от места происшествия.

Кроме того, на Закарпатье подсчитали ущерб от разрушительного паводка. Он превышает 150 млн грн. По предварительным данным, ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству – около 50 млн грн.

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Тег Закарпатье, подтопление, паводок, Прикарпатье, ливень

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