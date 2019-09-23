В Хмельницком посетители аквапарка отравились хлором

Пострадали одиннадцать человек, в том числе и дети

/ Фото: Pixabay

В Хмельницком полицейские выясняют причины ингаляционного отравления посетителей аквапарка.

"На днях врачи скорой помощи сообщили, что за медицинской помощью с жалобами на слезотечение и кашель обратились 13 человек – 11 детей разного возраста и двое взрослых. Медики установили предварительный диагноз – ингаляционное отравление хлором. Под наблюдением врачей всю ночь в больнице провели только двое детей – брат и сестра 2009 и 2011 г.р., которых в воскресенье утром выписали. Все остальные после осмотра медиков от госпитализации отказались", – сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, отобрала образцы воздуха и воды из бассейнов, а также изъяла документацию о подаче веществ для очистки воды. Ведется расследование "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Виновным грозит наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев или ограничениея свободы на срок до трех лет.

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Ранее сообщалось, что в Казатине Винницкой области после отравления в школьной столовой в больницу попал 21 человек, в том числе и 16 детей.

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Напомним,недавно мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района.

А в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

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