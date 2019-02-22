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Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Сегодня, 08:49

Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской и Львовской областей

Фото: Flickr
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/813/bfa/5c5813bfa6c08.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/813/bfa/5c5813bfa6c08.jpg Украина Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской и Львовской областей

В горах Ивано-Франковской и Львовской областей из-за снегопадов и метелей сохраняется 3-й уровень опасности схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"22 февраля, в результате снегопадов и метелей, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатской области  спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Тег Карпаты, лавины, опасность, ГСЧС

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