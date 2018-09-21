В Ровенской области – массовое отравление детей

Кроме семи воспитанников интерната в больницу попали повар и воспитатель

В Мизоцкой школе-интернате, что в Ровенской области, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.

"В инфекционное отделение Здолбуновской ЦРБ с признаками острой кишечной инфекции с 19 по 20 сентября госпитализировали семь воспитанников КУ "Мизоцкая специализированная общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней", а также воспитателя и повара", – сообщает ровенский областной лабораторный центр.

У всех девяти больных отмечаются схожие симптомы: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, понос, температура до 40 ° С.

Предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит. Больным предоставляется соответствующая медицинская помощь.

Специалисты-эпидемиологи проводят расследование и выясняют причины возникновения заболевания.

Напомним, недавно в Ровно 20 человек отравились после праздничного банкета. Медики диагностировали у пострадавших "острый гастроэнтероколит".

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Ранее в Черниговской области во время поминального обеда отравились 11 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие с диагнозом "острая кишечная инфекция" были госпитализированы в Варвинскую центральную районную больницу, а также в больницы Прилук и города Пирятин Полтавской области.