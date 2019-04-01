В Тернополе в день выборов на улице нашли гранату
Боеприпас оставили недалеко от детской площадки
В Тернополе 31 марта около 20.30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Лепкого на тротуаре обнаружен предмет, внешне похожий на гранату. Опасную находку увидели прохожие вблизи детской площадки. Об этом сообщают в полиции.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Они огородили место происшествия и эвакуировали людей, которые находились поблизости.
Правоохранители установили, что находка похожа на гранату Ф-1. Как она оказалась там, выясняют полицейские. Боеприпас специалисты разрядили и направили на исследование.
Решается вопрос о внесении данного события в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 УК – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Напомним, сайт "Сегодня" следил за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.
Как уже сообщалось, вчера в Тернополе возле школы на улице Леси Украинки обнаружили спусковой рычаг запала к ручной гранате РГД-5. Данный предмет находился за забором школы, где находился избирательный участок.
В то же время, в Центральной избирательной комиссии утверждают, что в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдаются, но они являются классическими для голосования.
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