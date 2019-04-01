В Тернополе в день выборов на улице нашли гранату

Боеприпас оставили недалеко от детской площадки

Фото: Нацполиция

В Тернополе в день выборов на улице нашли гранату //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1de/7ec/5ca1de7ec4eb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1de/7ec/5ca1de7ec4eb0.jpg 2019-04-01T12:50:39+03:00 Запад Боеприпас оставили недалеко от детской площадки

В Тернополе 31 марта около 20.30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Лепкого на тротуаре обнаружен предмет, внешне похожий на гранату. Опасную находку увидели прохожие вблизи детской площадки. Об этом сообщают в полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Они огородили место происшествия и эвакуировали людей, которые находились поблизости.

Правоохранители установили, что находка похожа на гранату Ф-1. Как она оказалась там, выясняют полицейские. Боеприпас специалисты разрядили и направили на исследование.

Решается вопрос о внесении данного события в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 УК – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, сайт "Сегодня" следил за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Как уже сообщалось, вчера в Тернополе возле школы на улице Леси Украинки обнаружили спусковой рычаг запала к ручной гранате РГД-5. Данный предмет находился за забором школы, где находился избирательный участок.

В то же время, в Центральной избирательной комиссии утверждают, что в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдаются, но они являются классическими для голосования.

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