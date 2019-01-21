В Волынской области на взятке задержали руководителя одного из вузов

Чиновник был разоблачен и задержан в момент совершения преступления

В Волынской области на взятке задержали руководителя одного из вузов 2019-01-21T23:46:00+02:00 Запад Чиновник был разоблачен и задержан в момент совершения преступления







На Волыни на взятке в 12 тыс. грн сегодня задержали руководителя одного из высших учебных заведений области.

Как сообщили в управлении защиты экономики в Волынской области, руководителя вуза задержали во время получения им неправомерной выгоды.

Чиновник был разоблачен и задержан в момент совершения преступления. Неправомерную выгоду он требовал за беспрепятственное установление и функционирования кофейных автоматов в помещении учебного заведения.

Открыто уголовное производство по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении руководителю института. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы. Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

Вы сейчас просматриваете новость " В Волынской области на взятке задержали руководителя одного из вузов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...