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В Волынской области на взятке задержали руководителя одного из вузов

Сегодня, 23:46

Чиновник был разоблачен и задержан в момент совершения преступления

В Волынской области на взятке задержали руководителя одного из вузов Запад Чиновник был разоблачен и задержан в момент совершения преступления

На Волыни на взятке в 12 тыс. грн сегодня задержали руководителя одного из высших учебных заведений области.

Как сообщили в управлении защиты экономики в Волынской области, руководителя вуза задержали во время получения им неправомерной выгоды.

Чиновник был разоблачен и задержан в момент совершения преступления. Неправомерную выгоду он требовал за беспрепятственное установление и функционирования кофейных автоматов в помещении учебного заведения.

Открыто уголовное производство по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении руководителю института. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы. Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

взятка, вуз, чиновник, Волынь

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Источник:

УНИАН

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