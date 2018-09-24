Во Львове из-под стражи сбежал виновник смертельного ДТП

Сегодня, 20:23

Мужчине помогли сбежать из-под стражи неизвестные лица, избившие сотрудников полиции, которые охраняли задержанного

фото из открытых источников
фото из открытых источников

22-летний житель Львова, устроивший смертельное ДТП в ночь на понедельник, сбежал из-под стражи в больнице №8 и объявлен в розыск.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, мужчине помогли сбежать из-под стражи неизвестные лица, избившие сотрудников полиции, которые охраняли задержанного. Злоумышленники скрылись из больницы. Задержанный объявлен в розыск.

Полиция открыла уголовные производства по статьям о побеге из-под стражи и насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.

По данным полиции, минувшей ночью на улице Стрыйской во Львове столкнулись автомобиль БМВ и микроавтобус "Мерседес спринтер". В результате столкновения погиб 29-летний пассажир БМВ, а еще один – получил травмы.

22-летний водитель БМВ, также получивший травмы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его взяли под стражу и доставили в больницу.

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Напомним, не так давно на Закарпатье копы со стрельбой преследовали угнанный автомобиль.

Ранее в Одессе полиция с погоней и стрельбой преследовала грабителей, и сумела одного из них задержать. Как сообшалось, несколько злоумышленников в масках в центре города, на улице Канатной, напали на мужчину, находившегося в автомобиле Kia Sportage.

Также мы писали о том, как запорожская полиция устроила погоню и задержала пьяного водителя Mazda-6, который сбил трех пешеходов и, пытаясь скрыться от копов, протаранил патрульный автомобиль. А перед этим в Днепре во время погони со стрельбой погиб мужчина, двоих вероятных преступников задержали.
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Источник:

"Сегодня"

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