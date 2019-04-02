Во Львове в посылке из США обнаружили ордена почти на 900 тысяч гривен
В описании содержимого посылки было указано, что пересылаются вещи домашнего использования общей стоимостью 140 долларов
Незадекларированные ордена и медали ориентировочной стоимостью 890 тысяч гривен обнаружили в посылке из США сотрудники Львовской таможни, сообщила пресс-служба главного управления ГФС во Львовской области 1 апреля.
По данным таможни, отправителем посылки был гражданин Украины, проживающий в США, а получателем – жительница Хмельницкой области.
В описании содержимого посылки было указано, что пересылаются вещи домашнего использования общей стоимостью 140 долларов.
Однако во время углубленного осмотра таможенники обнаружили кроме домашних вещей 37 незадекларированных предметов фалеристики, из которых 11 по данным экспертов имеют культурную и историческую ценность.
В частности, обнаружены ордена Александр Невский, Богдан Хмельницкий ІІІ степени, Михаил Кутузов ІІІ степени, Алесандр Суоворов ІІІ степени, За отвагу, а также медали Адмирал Нахимов и Адмирал Ушаков. По оценке экспертов, общая стоимость 37 предметов фалеристики составляет 890 тысяч грн.
По указанному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, ордена и медали изъяты, материалы будут переданы в суд.
Ранее В Запорожье сотрудники таможенной службы задержали гражданина Соединенных Штатов Америки со старинными орденами и медалями времен Второй мировой войны.
А во время общего осмотра поезда Интерсити "Киев – Перемышль" сотрудники СБУ, пограничники Львовского отряда и таможенники обнаружили у гражданина Украины 1962 года рождения старинные монеты.
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