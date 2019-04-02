Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове в посылке из США обнаружили ордена почти на 900 тысяч гривен

Сегодня, 04:41

В описании содержимого посылки было указано, что пересылаются вещи домашнего использования общей стоимостью 140 долларов

Во Львове в посылке из США обнаружили ордена почти на 900 тысяч гривен Запад В описании содержимого посылки было указано, что пересылаются вещи домашнего использования общей стоимостью 140 долларов

Незадекларированные ордена и медали ориентировочной стоимостью 890 тысяч гривен обнаружили в посылке из США сотрудники Львовской таможни, сообщила пресс-служба главного управления ГФС во Львовской области 1 апреля.

По данным таможни, отправителем посылки был гражданин Украины, проживающий в США, а получателем – жительница Хмельницкой области.

В описании содержимого посылки было указано, что пересылаются вещи домашнего использования общей стоимостью 140 долларов.

Однако во время углубленного осмотра таможенники обнаружили кроме домашних вещей 37 незадекларированных предметов фалеристики, из которых 11 по данным экспертов имеют культурную и историческую ценность.

В частности, обнаружены ордена Александр Невский, Богдан Хмельницкий ІІІ степени, Михаил Кутузов  ІІІ степени, Алесандр Суоворов ІІІ степени, За отвагу, а также медали Адмирал Нахимов и Адмирал Ушаков. По оценке экспертов, общая стоимость 37 предметов фалеристики составляет 890 тысяч грн.

По указанному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, ордена и медали изъяты, материалы будут переданы в суд.

Ранее В Запорожье сотрудники таможенной службы задержали гражданина Соединенных Штатов Америки со старинными орденами и медалями времен Второй мировой войны.

А во время общего осмотра поезда Интерсити "Киев – Перемышль" сотрудники СБУ, пограничники Львовского отряда и таможенники обнаружили у гражданина Украины 1962 года рождения старинные монеты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Львов, контрабанда, таможня, медали, посылка, ордена

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове в посылке из США обнаружили ордена почти на 900 тысяч гривен". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Волыни пограничники задержали груз контрабандных лекарств

29 марта, 16:50

Стоимость контрабанды предварительно оценили в 250 тысяч гривен

"Вагон" сигарет под туалетной бумагой: в Румынии задержали украинца с двойным гражданством

29 марта, 13:24

Как оказалось, украинские пограничники "проспали" контрабанду в размере около 60 тысяч пачек сигарет

На Буковине задержали контрабанду сигарет на шесть миллионов гривен

28 марта, 11:28

Партия табачных изделий может оказаться одной из крупнейших за последние пять лет

От нелегалов и контрабандистов: пограничники рассказали, как охраняют высокогорье Карпат

27 марта, 19:02

Пограничники признались, что в их работе без лыж и снегоступов – никак

В Одесской области СБУ блокировала контрабанду сигарет из Приднестровья

27 марта, 13:28

Предварительно, стоимость обнаруженной "продукции" составляет более двух миллионов гривен

В Одессе перехватили 36 контрабандных ракет "земля-воздух": поступят на вооружение ВСУ

27 марта, 13:26

Ракеты для комплекса С-125 пытались переправить из России в Африку

Понедельник – день тяжелый: шуточная подборка к первому апреля

Журналист Муждабаев назвал "предателями" избирателей Зеленского

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Аналитик рассказал, за счет чего Порошенко смог пройти во 2-й тур

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

7 вещей, о которых нам врали в школе

30 млн просмотров сорвало видео танцующей гимнастки

Российские звезды в начале карьеры. Фото

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Топ-20 звезд с пугающей внешностью

Скончался известный украинский актер

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова