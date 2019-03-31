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Во Львовской области глава избирательной комиссии испортила 180 бюллетеней

Сегодня, 17:45

На бюллетенях были поставлены штампы "Выбыл"

Фото: dyvys.info
Во Львовской области глава избирательной комиссии испортила 180 бюллетеней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d1/a5e/5ca0d1a5e0a49.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d1/a5e/5ca0d1a5e0a49.jpg Запад На бюллетенях были поставлены штампы «Выбыл»

Во Львовской области председатель участковой избирательной комиссии в селе Якимов Каменка-Бугского района, что входит в состав избирательного округа №119, испортила 180 избирательных бюллетеней. Об этом сообщает ГС ОПОРА.



Похожий случай произошел в избирательном округе №124.На избирательном участке №461226 в селе Смыков Сокольского района выявлено 5 избирательных бюллетеней со штампами "Выбыл" напротив фамилии Александра Мороза. Об этом Гражданской сети ОПОРА рассказали представители Национальной полиции Львовской области.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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Тег выборы, Львов, избиратели, участки

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Сегодня

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