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Во Франции выбирают президента Украины: как голосуют украинцы за границей

Сегодня, 17:21

Всего в мире около 15 миллионов украинцев, но выбирать президента могут только полмиллиона соотечественников

Фото: AFP
Во Франции выбирают президента Украины: как голосуют украинцы за границей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0cc/7d5/5ca0cc7d5e599.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0cc/7d5/5ca0cc7d5e599.jpg Новости Всего в мире около 15 миллионов украинцев, но выбирать президента могут только полмиллиона соотечественников

За пределами Украины сегодня открыты 102 избирательных участка. Они размещены в 72 странах мира, кроме России, где были ликвидированы избирательные участки. В целом по диаспорах мира рассеяно до 15 миллионов украинцев, но из них избирателями являются только 527 тысяч, то есть 1,5% от всех, кто может выбирать украинского президента.

Впрочем, тех, кто проголосует сегодня за границей, может быть и больше – ведь за пределами Украины только официально сейчас работает 3,2 млн соотечественников. Чтобы отдать голос, им нужно только зарегистрироваться в консульствах и доехать туда.

В Евросоюзе огромная украинская диаспора – только официально 1,5 миллиона соотечественников. Франция – одна из давнейших партнеров Украины на мировой арене. В январе наши страны отпраздновали 27 лет дипломатических отношений. Здесь внимательно следят за тем, что происходит в нашей стране. Чего во Франции ожидают от украинских президентских выборов "Сегодня" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции.

"Безусловно, очень внимательно изучают программы и выступления кандидатов в президенты, прежде всего, с точки зрения двух важных вопросов: это тех вызовов угроз, которые есть перед Украиной, и европейской безопасностью вообще и безусловно с точки зрения продолжения курса реформ, продолжения курса на развитие всестороннего сотрудничества с Европейским Союзом", – рассказал посол Олег Шамшур.

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Чтобы проголосовать здесь, надо сначала на родине получить временные удостоверения для въезжающих за границу избирателей.

Как свидетельствуют последние данные Евростата, за год вид на жительство в ЕС получили 661 тысяча украинцев – это каждый пятый из всех желающих иностранцев. 580 тысяч объявили целью – заработки, 23 тысячи – обучение, остальные – семейные обстоятельства. Уже традиционно больше таких свидетельств предоставила Польша, далее Венгрия, Литва, Словакия, Чехия и Эстония. Согласно тому же Евростату, всего в ЕС один миллион украинских граждан, которые имеют вид на жительство.

Отметим, что заграничный участок в Австралии первым закончил голосование на президентских выборах. Там в список были включены 1737 человек, а бюллетени получили 125 человек, что составило явку всего 7,2%.

В отличие от "австралийских украинцев", в Польше наши соотечественники были намного активнее. У посольства Украины в Варшаве собралась большая очередь, при этом никаких инцидентов зафиксировано не было.

Голосование проходит и в Бельгии – там оно началось вовремя, в 8:00 по местному времени, однако с утра наши соотечественники не особо спешили отдать свои голоса. Первым свой голос за одного из кандидатов отдал водитель дипмиссии.

Также совсем недавно голосование началось и в США. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

Смотрите также спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, Франция, украинцы, голосование

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