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Во Львовской области иностранец едва не убил свою жену-украинку

19 октября, 06:34

Мужчина нанес своей супруге ножевые ранения в область груди и шеи

/ Фото: Pixabay

В городе Николаев Львовской области иностранец нанес многочисленные ножевые ранения своей жене.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность потерпевшей – 39-летней местной жительницы. Также установлено, что ножевые ранения в область груди и шеи женщине нанес ее муж, 41-летний иностранец во время бытового конфликта", – сообщают в полиции.

По факту откріто уголовное производство по ст.15 (покушение на убийство) ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно во Львове мужчина получил ножевое ранение в трамвае. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее во Львовской области задержали мужчину, который нанес ножевые ранения врачу-стоматологу.

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Львов полиция муж ранения

Источник: Сегодня

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