Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен

Правоохранители провели обыски по месту работы злоумышленников











Во Львовской области ликвидировали конвертационный центр с месячным теневым оборотом более 500 млн. гривен, который действовал в течение 2018-2019 годов. Об этом сообщили на сайте ГБР.

"Раскрыта противоправная схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и госсредств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита. В последствии, такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах", - отметили в ведомстве.

Также правоохранители провели ряд санкционированных обысков на месте работы злоумышленников и на там, где обменивали деньги. Соответствующие вещественные доказательства изъяты.

Начато досудебное расследование по признакам уголовных преступлений по ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.205 УК (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству).

Напомним, ранее правоохранители задержали двух должностных лиц Киево-Святошинского райсовета в Киевской области, которые получили от частного предпринимателя взятку в 99,3 тыс. гривен.

Кроме этого, мы сообщали, что детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ провели обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУГФС во Львовской области, а также в ряде компаний. Должностных лиц подозревают в незаконном формировании налогового кредита по НДС.

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