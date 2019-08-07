Во Львовской области в ДТП пять человек получили травмы

На трассе столкнулись микроавтобус и легковушка, пострадавших доставили в больницу

/ Фото: Нацполиция

Во Львовской области на автодороге Дроздовичи – Мижинец - Бисковичи произошло ДТП. Инцидент случился сегодня, 7 августа, около 07:45 утра.

Как предварительно установили правоохранители, на перекрестке столкнулись автомобили Mercedes, под управлением 60-летнего жителя Самборского района и Renault, которым управлял 34-летний житель города Рудки.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель и пассажирка микроавтобуса, а также водитель и двое пассажиров легковушки. Они доставлены в больницу. Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее на Закарпатье грузовой автомобиль упал в реку. Авария произошла ночью в лесной местности в Межгорском районе.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Также напомним, что украинцы гибнут в ДТП и за рубежом:

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