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Во Львовской области автомобиль влетел в остановку: погибла женщина, двое детей в больнице

21 июля, 16:34

42-летняя жительница Сколевского района от полученных травм скончалась в медучреждении

Фото: Нацполиция

Во Львовской области сегодня, 21 июля, около 6.50 на автодороге Киев – Чоп в селе Козева Сколевского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в полиции.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Renault, 19-летний житель Сколевского района, выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на женщину и двух ее дочерей. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

42-летнюю жительницу Сколевского района и двух ее детей в возрасте 12 и 14 лет с телесными повреждениями доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина умерла, диагнозы девочек уточняются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, недавно в  Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Напомним, недавно во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, сбила электроопору и врезалась в дерево. В результате удара она погибла. Инцидент произошел утром 13 июля.


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Тег авария, ДТП, Львов, погибла

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