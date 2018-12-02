Под Запорожьем маршрутка с пассажирами слетела в кювет и опрокинулась на крышу

Сегодня, 16:36


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Под Запорожьем маршрутка "Бердянск-Запорожье" из-за неблагоприятных погодных условий слетела в кювет и перевернулась. Инцидент произошел 1 декабря, сообщает областная пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

По данным спасателей, всего в салоне маршрутки находились восемь пассажиров. В результате аварии пострадал один человек.

"В результате происшествия травмировалась 31-летняя женщина, остальные пассажиры от медицинской помощи отказались. Пострадавшую каретой скорой доставили в приемное отделение районной больницы", – говорится в сообщении.

Приехавшие на место происшествия спасатели, используя трос и пожарное авто, вытащили микроавтобус из кювета.

Напомним, вечером 26 ноября в селе Знаменка Запорожской области грузовик сбил двоих детей и скрылся с места ДТП. В результате аварии один ребенок погиб, второй оказался в больнице.

Кроме того, ранним утром 20 сентября на трассе Харьков – Симферополь, в Михайловском районе Запорожской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Тела погибших спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью специального инструмента.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье из-за ухудшения погодных условий произошло сразу несколько аварий с пострадавшими. Также ДТП привели к возникновению километровых пробок.
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