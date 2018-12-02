Во Львове пьяный иностранец совершил тройное ДТП, есть пострадавшие

Сегодня, 20:41

Водитель автомобиля Opel задержан в порядке ст.208 УПК Украины

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Во Львове на улице Мечникова полицейские задержали водителя-иностранца, который на автомобиле Opel Astra совершил тройное ДТП. В результате ДТП четверо человек получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, говорится на сайте ГУ Нацполиции во Львовской области.

ДТП произошло 1 декабря около 12:30, Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf под управлением 63-летнего львовянина, который, в свою очередь, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2108, припаркованным на обочине.

В результате ДТП водитель Volkswagen получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма и субарахноидальное кровоизлияние.

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Водитель Opel и двое его пассажиров, студенты-иностранцы в возрасте 21 и 23 года, также были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. У всех трех врачи предварительно диагностировали состояние алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Совершение данного правонарушения наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Водитель автомобиля Opel задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Ранее на трассе Киев – Чоп пьяный водитель фуры устроил ДТПНетрезвый мужчина за рулем Rеnault протаранил металлическое  дорожное ограждение.

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Источник:

"Сегодня"

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