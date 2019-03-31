Выборы президента во Львове: явка избирателей составляет около 14%

Согласно последним данным, отдать свой голос уже успело более 80 тысяч избирателей

Фото: ЛГС

Выборы президента во Львове: явка избирателей составляет около 14% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a0/e79/5ca0a0e794d00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a0/e79/5ca0a0e794d00.jpg 2019-03-31T14:15:58+03:00 Запад Согласно последним данным, отдать свой голос уже успело более 80 тысяч избирателей

Во Львове, по состоянию на 12.00. на избирательных участках явка избирателей составила в среднем 13,8%. То есть отдать свой голос уже успело более 80 тысяч избирателей.

Как сообщили в районных администрациях, уже проголосовало:

• в Лычаковском районе – примерно 13,4% избирателей,

• в Зализнычном районе – почти 13% избирателей,

• в Сиховском районе – ориентировочно 13,5% избирателей,

• в Галицком районе – 12,6% избирателей,

• во Франковском районе зафиксировали около 14% и в Шевченковском – 15,2% избирателей.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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