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Выборы во Львовской области: со сладостями и без паспортов

Сегодня, 13:31

В регионе зафиксировали не менее четырех попыток выдачи бюллетеней избирателям без документов

Фото: Facebook
Выборы во Львовской области: со сладостями и без паспортов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/096/79f/5ca09679f21cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/096/79f/5ca09679f21cd.jpg Запад В регионе зафиксировали не менее четырех попыток выдачи бюллетеней избирателям без документов

Во Львовской области зафиксировали не менее четырех  попыток выдачи бюллетеней избирателям, которые не имели с собой паспортов.

"Наблюдатели ОПОРА сделали замечание членам УИК, которые хотели выдать бюллетени, благодаря чему нарушение удалось предотвратить.

"На избирательных участках №460207 (село Романовка Городокского района, территориальный избирательный округ №120), №460558 (село Верхобуж Золочевского района, территориальный избирательный округ №123) и №460365 (пгт Гнездичев Жидачевского района, территориальный избирательный округ №126) наблюдатели ОПОРА также зафиксировали попытки выдачи бюллетеней для голосования без предъявления паспорта. На участке №460207 таких попыток было две", – сказано в сообщении ГС ОПОРА.

Во всех случаях члены УИК соглашались выдать бюллетени для голосования, уверяя, что знают избирателей лично. Однако наблюдатели сообщили членам комиссий, что это является нарушением Закона Украины "О выборах Президента Украины". Таким образом выдачи бюллетеней избирателям без паспортов удалось предотвратить.

Кроме этого, в селе Солонка, что возле Львова, избирателям, которые голосуют впервые, дарят сладости.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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Тег Львов, избиратели, выборы президента, выборы 2019

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