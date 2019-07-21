Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Выборы в Раду: во Львове проявили активность около 35% избирателей

21 июля, 17:38

По последним данным, проголосовали чуть более 204 тысяч человек

Фото: ЛГС

Сегодня в Украине проходят внеочередные выборы народных депутатов. Избирательные участки работают до 20.00. По состоянию на 17.15, свой голос отдали 35,4% избирателей, то есть около 204 тыс. человек.

"Как сообщили в районных администрациях города, в Лычаковском районе проголосовало ориентировочно 31,5% избирателей, в Зализнычном районе- ориентировочно 38,1% избирателей; в Сиховском районе – 38,6%; в Галицком районе – 34,3%; во Франковском районе – примерно 33% избирателей; в Шевченковском районе – ориентировочно 34,9% избирателей", – сообщают в ЛГС.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине начались внеочередные выборынародных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.

Ранее сообщалось, как украинцы голосуют за границей:



 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Львов, избиратели, участки, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Раду: во Львове проявили активность около 35% избирателей". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Досрочные выборы в Раду: в ЦИК обновили данные о явке

Сегодня, 16:16

Состоянием на 14:30 проголосовал уже каждый пятый избиратель

200 гривен за голос: в Винницкой области зафиксировали факт подкупа избирателей

Сегодня, 15:59

Полицейские изъяли тетрадь со списком избирателей, которым должны заплатить

Мураев, Тимошенко и не только: как политики голосовали на выборах в Раду

Сегодня, 15:47

Лидеры основных украинских политических партий посетили избирательные участки

В Мариуполе избиратель прикрепил к бюллетеню презерватив

Сегодня, 15:26

Так он выразил свою антипатию к кандидатам

6 привычек, которые программируют на бедность

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

10 принципов омолаживающего макияжа

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

Эксперт шокирован прибылью госкомпании «Укрэнерго»

К Земле несется опасный астероид

"Марвел": в каком порядке смотреть все фильмы

В Израиле собак учат диагностировать рак

​Неправильное питание отвечает за 1 из 5 смертей в мире

Huawei могут отключить от Android

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Выгодные кредиты онлайн. Лучшие условия

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

В Одессе трагически скончался известный ведущий: подробности

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Повышение пенсий за большой стаж: нужны дополнительные 640 млн
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь