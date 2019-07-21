Выборы в Раду: во Львове проявили активность около 35% избирателей
По последним данным, проголосовали чуть более 204 тысяч человек
Сегодня в Украине проходят внеочередные выборы народных депутатов. Избирательные участки работают до 20.00. По состоянию на 17.15, свой голос отдали 35,4% избирателей, то есть около 204 тыс. человек.
"Как сообщили в районных администрациях города, в Лычаковском районе проголосовало ориентировочно 31,5% избирателей, в Зализнычном районе- ориентировочно 38,1% избирателей; в Сиховском районе – 38,6%; в Галицком районе – 34,3%; во Франковском районе – примерно 33% избирателей; в Шевченковском районе – ориентировочно 34,9% избирателей", – сообщают в ЛГС.
Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине начались внеочередные выборынародных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).
На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.
За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.
Ранее сообщалось, как украинцы голосуют за границей:
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