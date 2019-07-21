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В Мариуполе избиратель прикрепил к бюллетеню презерватив

21 июля, 15:26

Так он выразил свою антипатию к кандидатам

На парламентских выборах в Мариуполе местный журналист Максим Грабовский нестандартно испортил свой бюллетень.

Как сообщает 0629, он прикрепил скрепкой к бюллетеню по выборам мажоритарщиков презерватив, который предварительно прошил ниткой.

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Как пояснил избиратель изданию, ни один из кандидатов по одномандатному округу не вызывает у него ни доверия, ни  симпатии.

"И поэтому к большей части отношусь даже крайне негативно, а тех, которых не знаю, ну как можно отдавать голос за людей просто так? И так как для меня это "выбор без выбора", но как сознательный гражданин я не могу проигнорировать выборы, то решил выразить свою позицию в такой жёсткой, но и одновременно саркастической форме",- отметил Максим.

Бюллетень, где нужно было проголосовать за партию, избиратель портить не стал.

Как сообщалось, на избирательных участках в Харькове порвали три бюллетеня.

Также мы сообщали, что в Ровно кандидат в нардепы выложил в сети фото своего бюллетеня.

Ранее в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней.


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Тег журналист, Мариуполь, презерватив, выборы 2019

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