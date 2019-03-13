Житель Прикарпатья изнасиловал 17-летнюю девушку
Злоумышленнику грозит до двенадцати лет тюрьмы
В одном из сел Тлумацкого района Прикарпатья парень набросился на девушку, избил и изнасиловал. об этом сообщают в полиции.
По словам потерпевшей, в тот вечер она вышла из кафе на улицу, к ней подошел мужчина, который отдыхал в том же заведении. Злоумышленник начал разговаривать с девушкой, а затем вывел за здание кафе, ударил, повалил на землю и против ее воли, удовлетворил свои потребности.
На розыск злоумышленника был поднят личный состав территориального подразделения полиции. Правоохранители за несколько часов разыскали обидчика 17-летней девушки. Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 25-летний житель Тлумацкого района. Свою вину он отрицал. Добавим, к нему в суде слушается другое дело.
Сейчас насильник задержан. Согласно ч. 3 ст. 152 (Изнасилование), ему грозит наказание лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, не так давно в Луганской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и разбойном нападении в отношении 23-летней девушки. По словам пострадавшей, на нее напал неизвестный мужчина, жестоко избил, изнасиловал, и, угрожая ножом, отобрал деньги и мобильный телефон.
Ранее в Черниговской области мужчина после попытки изнасилования стрелял в девушку, угрожая ей расправой.
А во Львове задержали мужчину, который жестоко изнасиловал и поглумился над молодой женщиной. "Кавалер" пригласил доверчивую подругу к себе в гости, избил и побрил ей голову.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Житель Прикарпатья изнасиловал 17-летнюю девушку". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Семейные неполадки": в крови таксиста с Прикарпатья нашли два промилле алкоголя
Полицейские Ивано-Франковска составили на водителя админпротокол