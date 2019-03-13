Житель Прикарпатья изнасиловал 17-летнюю девушку

Злоумышленнику грозит до двенадцати лет тюрьмы

Фото: Нацполиция

Житель Прикарпатья изнасиловал 17-летнюю девушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/920/2c2/5c89202c2eea4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/920/2c2/5c89202c2eea4.png 2019-03-13T17:25:07+02:00 Запад Злоумышленнику грозит до двенадцати лет тюрьмы

В одном из сел Тлумацкого района Прикарпатья парень набросился на девушку, избил и изнасиловал. об этом сообщают в полиции.

По словам потерпевшей, в тот вечер она вышла из кафе на улицу, к ней подошел мужчина, который отдыхал в том же заведении. Злоумышленник начал разговаривать с девушкой, а затем вывел за здание кафе, ударил, повалил на землю и против ее воли, удовлетворил свои потребности.





На розыск злоумышленника был поднят личный состав территориального подразделения полиции. Правоохранители за несколько часов разыскали обидчика 17-летней девушки. Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 25-летний житель Тлумацкого района. Свою вину он отрицал. Добавим, к нему в суде слушается другое дело.



Сейчас насильник задержан. Согласно ч. 3 ст. 152 (Изнасилование), ему грозит наказание лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, не так давно в Луганской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и разбойном нападении в отношении 23-летней девушки. По словам пострадавшей, на нее напал неизвестный мужчина, жестоко избил, изнасиловал, и, угрожая ножом, отобрал деньги и мобильный телефон.

Ранее в Черниговской области мужчина после попытки изнасилования стрелял в девушку, угрожая ей расправой.

А во Львове задержали мужчину, который жестоко изнасиловал и поглумился над молодой женщиной. "Кавалер" пригласил доверчивую подругу к себе в гости, избил и побрил ей голову.

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