Журналист "Сегодня" добралась до самой западной точки Украины, чтобы установить рекорд

Шесть съемочных групп "Сегодня" отправились в крайние географические точки Украины, чтобы одновременно поднять национальные флаги и таким образом установить национальный рекорд Украины.

К самой западной точке страны – селу Соломоново – отправилась корреспондентка "Сегодня" Анжела Слободян.

Чтобы не ехать на Закарпатье с пустыми руками, под Херсоном покупаем арбузы. У группы с собой – шкатулка, в которую "Сегодня" собирают пожелания украинцев.

По дороге к самой западной точке команда общается с разными людьми, в частности в селе Великая Добронь. 99% жителей здесь – венгры.

Группу "Сегодня" угощают традиционными местным блюдами: клецки, бобы, свинина и перец чили. Вкусно. Это называется боб-гуляш.

Полторы тысячи километров позади, и вот "Сегодня" – в пункте назначения. Между реками Тиса и Латорица разместилось закарпатское Соломоново. В селе тихо и пусто. Хотя населения здесь – до полутора тысяч жителей.

Заборов почти нет. По домам видно, что люди живут неплохо. Пеший патруль пограничников напоминает: рядом граница. Здесь двойные названия улиц – на украинском и венгерском языках. Автобусная остановка оклеена объявлениями также на двух языках. Некоторые – о работе в Венгрии.

А вообще в Соломоново говорят на четырех языках. Знакомимся с местным жителем. Пенсионер Шани – венгр по национальности. В родном селе бывает редко, но покидать Украину не хочет.

"Вот видите, в селе нет никого. Надо, чтоб люди не уезжали", – говорит мужчина.

Где лучше установить флагшток, господин Шани советует спросить у председателя религиозного объединения. С Иштваном Ковачем встречаемся в реформаторском храме. Это визитная карточка села. У возведенного в XIV веке храма – уникальная история.

Старинные медные колокола. Управляет ими современная электроника. Дорогостоящее оборудование, которое автоматически включает перезвон, подарили венгры. А из храма видно западную часть села, где живут по большей части этнические словаки.

За два километра отсюда – граница. Житель Соломоново Иштван Ковач оставляет в почтовом ящике пожелания для украинцев.

А команде "Сегодня" надо бежать на выбранное с высоты храма место рекорда. На холме с видом на село и церковь, к счастью, есть связь. Но постигла другая беда – земля слишком жесткая. А до рекорда – считаные минуты. Но все же, наконец, флагшток на месте.

Арбузы, которые проехали через всю страну из Херсона в Соломоново, "Сегодня" подарили новым знакомым на самой западной точке страны.

Телевизионная группа "Сегодня" во главе с собственным корреспондентом в Ивано-Франковске Натальей Фармус выехала на восток Украины, чтобы пересечь всю страну и установить флаг в самой восточной точке.

Корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин отправился на Говерлу – самую высокую точку Украины.

На юге этим местом является мыс Сарыч в Крыму. Но из-за того, что полуостров сейчас оккупирован Россией, географы определили крайней южной точкой поселок Вилково в Одесской области. Там одна из съемочных группа и поднимет украинский флаг. В Вилково выехала собственная корреспондентка "Сегодня" в Полтаве Елена Орлова.

Тем временем команда во главе с журналистом Сергеем Никифоровым подъезжает к самой северной точке Украины – селу Гремяч в Черниговской области, которое находится у самой границы с Россией.

Один из шести флагов будет развеваться в самой низкой наземной отметке Украины – это Куяльницкий лиман.

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