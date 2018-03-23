В центре Одессы "блэкаут" из-за аварий

В "Одессаоблэнерго" обещают восстановить электроснабжение к 23:00

Значительная часть центра Одессы осталась без электроэнергии из-за череды аварий на подстанциях, сообщает официальный сайт ПАО "Одессаоблэнерго".

По сообщению энергоснабжающей организации, первая авария произошла на подстанции "Комсомольский" около 13:15 пятницы. Затем последовали еще несколько аварийных отключений.

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В "Одессаоблэнерго" обещают восстановить электроснабжение к 23:00.

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Ранее сообщалось, что три часа потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать пробку на трассе Одесса – Киев у поселка Любашевка. Пробка собралась из-за внезапной непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Кроме того, почти 130 населенных пунктов остались без света после мартовского снегопада.

Тем временем синоптики рассказали, когда ждать потепления. Потепление придет с запада и первыми под дыхание весны попадут западные области Украины.