Арестован одессит, который добивал раненых нацгвардейцев

Суворовский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство следователя

Фото: Pixabay

Арестован одессит, который добивал раненых нацгвардейцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/915/5aa/5c89155aaf0b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/915/5aa/5c89155aaf0b7.jpg 2019-04-02T21:43:00+03:00 Одесса Суворовский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство следователя

Суд Одессы удовлетворил ходатайство следователя и санкционировал арест на период следствия жителя города, который 30 марта бил раненых в ДТП нацгвардейцев на проспекте Добровольского.

Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

"Суворовский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Путилина, которого подозревают в совершении преступления по признакам ч. 3 ст. 296, ч 2 ст 345 Уголовного кодекса Украины. Это тот, кто совершал 30 марта неадекватные действия в отношении раненых военнослужащих НГУ на месте трагического ДТП", - отметил Форостяк.

Как сообщалось, водитель автомобиля на еврономерах сбил в Одессе трех сотрудников Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб на месте, а двух с тяжелыми травмами госпитализировали. Причем травмированным солдатам, истекающим кровью на асфальте, нанес несколько ударов один из прохожих, которого на следующий день удалось задержать.





Между тем, Киевский райсуд Одессы рассмотрел 1 апреля ходатайство правоохранителей об избрании водителю меры пресечения. Следственный судья удовлетворил ходатайство, выбрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога.

Тем временем, по данным пресс-службы Нацгвардии, погибшим оказался 23-летний солдат Виталий Флоря, а ранения получили солдаты Денис Балчугов и Даниил Руденко. Сейчас пострадавшие находятся в госпитале, один из них – в коме.

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