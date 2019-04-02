Арестован одессит, который добивал раненых нацгвардейцев
Суворовский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство следователя
Суд Одессы удовлетворил ходатайство следователя и санкционировал арест на период следствия жителя города, который 30 марта бил раненых в ДТП нацгвардейцев на проспекте Добровольского.
Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.
"Суворовский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Путилина, которого подозревают в совершении преступления по признакам ч. 3 ст. 296, ч 2 ст 345 Уголовного кодекса Украины. Это тот, кто совершал 30 марта неадекватные действия в отношении раненых военнослужащих НГУ на месте трагического ДТП", - отметил Форостяк.
Как сообщалось, водитель автомобиля на еврономерах сбил в Одессе трех сотрудников Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб на месте, а двух с тяжелыми травмами госпитализировали. Причем травмированным солдатам, истекающим кровью на асфальте, нанес несколько ударов один из прохожих, которого на следующий день удалось задержать.
Между тем, Киевский райсуд Одессы рассмотрел 1 апреля ходатайство правоохранителей об избрании водителю меры пресечения. Следственный судья удовлетворил ходатайство, выбрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога.
Тем временем, по данным пресс-службы Нацгвардии, погибшим оказался 23-летний солдат Виталий Флоря, а ранения получили солдаты Денис Балчугов и Даниил Руденко. Сейчас пострадавшие находятся в госпитале, один из них – в коме.
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