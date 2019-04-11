Два грузовика столкнулись в Одессе, один опрокинулся

Один из автомобилей врезался в забор жилого дома

Фото: полиция.

Сегодня в Одессе произошло ДТП, в результате которого пострадал один мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

Около 14:30 на Шкодовой горе столкнулись два грузовика, из-за чего опрокинулся автомобиль DAF с прицепом. Водитель последнего получил телесные повреждения.

"Причина столкновения будет установлена в ходе следствия", – сообщили в ведомстве.

Отметим, по данным некоторых одесских СМИ, один из автомобилей врезался в забор жилого дома. Пострадавшего водителя из автомобиля доставали спасатели.

Фото: Думская

Напомним, в Днепре: грузовик на скорости снес 11 автомобилей. В результате аварии пострадала пожилая женщина.

Тем временем, на Киевской трассе полицейские гонялись за пьяным водителем на грузовике. Погоня происходила за час до трагедии на проспекте Шевченко.

Также в сети появилось видео с места страшного ДТП, которое произошло в ночь на 24 марта в Одессе и унесло жизни двух человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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