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Экс-милиционеру и его сообщнику дали по 8 лет за пытки и грабеж пенсионеров

Сегодня, 12:39

Гости разыграли спектакль перед хозяйкой дома

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.
Экс-милиционеру и его сообщнику дали по 8 лет за пытки и грабеж пенсионеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b7d/3d6/5c9b7d3d6cda6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b7d/3d6/5c9b7d3d6cda6.jpg Одесса Гости разыграли спектакль перед хозяйкой дома

Бывшего милиционера и его сообщника отправили на 8 лет в тюрьму за разбойное нападение на семью пенсионеров в пгт Затишье Захарьевского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Инцидент произошел еще в 2015 году. 31-летний инспектор милиции и 35-летний одессит пришли в дом к пенсионерам. Оба они были в милицейской форме и разыграли спектакль перед хозяйкой дома, сделав вид, что ищут свидетелей недавней драки в поселке. Вскоре они связали пожилых людей ремнями, угрожали женщине ножом и требовали отдать деньги и другое ценное имущество. Забрав более 22 тысяч гривен и газовый пистолет Walther, мужчины скрылись с места преступления на своем авто.

По дороге в Одессу их задержали правоохранители. Бывшего милиционера отправили на 8 лет в тюрьму и лишили права работать в правоохранительных органах следующие 3 года, его ранее судимого сообщника приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине участились разбойные нападения на пенсионеров: как обезопаситься от преступников. Своих жертв преступники находят в банках, магазинах или у банкоматов.


Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

А в Харьковской области полиция расследует убийство пожилой женщины, совершенное во время разбойного нападения.

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Тег ограбление, пытки, пенсионеры, лжемилиционеры, правоохранители, ограбили, Разбойное нападение

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