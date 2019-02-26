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Форостяк: На въезде в Одессу задержали молодчиков, готовивших провокации, опубликованы фото

Сегодня, 15:49

В полиции рассказали о пресечении провокаций в Одессе

Форостяк: На въезде в Одессу задержали молодчиков, готовивших провокации, опубликованы фото Одесса В полиции рассказали о пресечении провокаций в Одессе

Задержанные на въезде в Одессу молодые люди планировали провокации во время визита в город президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил в своем Facebook советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине Мари Йованович, спецпредставитель по Украине Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец "Дональд Кук", нашлись дегенераты, которые решили "пошатать трубу", - написал он.

Также он добавил, что молодые люди были задействованы в праворадикальных провокациях в Житомире.

"Это сейчас уже дело следователей – выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных юнцов, которые совсем недавно так же были замечены в других регионах, где осуществляли непонятные провокации, имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то "Традиции и порядка". Но это вам не Житомир, где недавно они побили окна ОГА, потому вся эта проплаченная титушня была только что остановлена еще на подъездах к Одессе, где попала в засаду силовиков", - отметил Форостяк.

По его словам, "сейчас выясняются личности задержанных, их намерения и кто заказчик".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе из-за взрыва гранаты погиб активист и участник АТО. По данным полиции, трагедия произошла после его ссоры с больной матерью, а в доме было обнаружено оружие и боеприпасы.

Также мы сообщали о том, что в Одесской области в ночь на 19 февраля во дворе жилого дома в городе Рени взорвалась граната

Кроме того, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.

А в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

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Тег Одесса, задержание, провокации, Форостяк

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