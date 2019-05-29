Массовое убийство на Рождество в Одесской области: расследование завершено

29-летний мужчина находится под стражей

Фото: Pixabay

В Одесской области завершено расследование в отношении мужчины, убившего в Рождественскую ночь четыре человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры в области, накануне в суд направили обвинительный акт в отношении подозреваемого в массовом убийстве в Измаильском районе.

По ходатайству прокуратуры подозреваемый 29-летний житель района находится под стражей.

Убийство произошло 6 января в частном доме села Камышовка после совместного распития компанией алкоголя.

"Из-за внезапной ссоры от топора и кухонного ножа, пущенного в ход подозреваемым, погибли трое мужчин и женщина", – сообщили в пресс-службе.

Установлено, что к 42-летнему хозяину дома пришли в гости 55-летний и 41-летний односельчане, а также 29-летняя жительница соседнего села. Позднее к ним присоединился 29-летний сожитель женщины. Во время празднования Рождества он приревновал женщину к другим участникам застолья. Возникла ссора, перешедшая в драку, во время которой злоумышленник топором и ножом нанес присутствующим смертельные ранения.

По данному факту было начато уголовное производство по п.1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Королевский районный суд города Житомира сегодня постановил взять под стражу мать, подозреваемую в убийстве пятилетней дочери.

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