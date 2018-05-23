На базе отдыха в одесской Затоке произошел взрыв
Предварительная причина – взрыв газо-воздушной смеси при подготовке к поджогу
На базе отдыха в одесском поселке Затока произошел взрыв. В результате ранен 27-летний мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области.
"Около шести часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате которого один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица", – говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в больницу.
На месте происшествия под руководством начальника ГУНП области Дмитрия Головина продолжают работать взрывотехники и усиленная следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции.
Причины и обстоятельства взрыва выясняются. Предварительная причина – взрыв газо-воздушной смеси при подготовке к поджогу.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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