На базе отдыха в одесской Затоке произошел взрыв

Предварительная причина – взрыв газо-воздушной смеси при подготовке к поджогу

На базе отдыха в одесском поселке Затока произошел взрыв. В результате ранен 27-летний мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области.

"Около шести часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате которого один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица", – говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу.

На месте происшествия под руководством начальника ГУНП области Дмитрия Головина продолжают работать взрывотехники и усиленная следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции.

Причины и обстоятельства взрыва выясняются. Предварительная причина – взрыв газо-воздушной смеси при подготовке к поджогу.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.