Нападение на Стерненко в Одессе: в МВД рассказали о ходе расследования

В МВД не исключили, что уголовное производство могут переквалифицировать

В Министерстве внутренних дел Украины не исключили возможную переквалификацию уголовных производств, открытых по факту нападения в Одессе на активиста Сергея Стерненко, во время которого убит человек. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В частности, стражи порядка заверили, что во время расследования будут отрабатываться все версии без исключения, и, в частности, будет учтено, что нападение на активиста произошло не впервые. Среди главных версий – хулиганство, корыстные мотивы, бытовой конфликт и тому подобное.

Кроме того, следователи не исключают, что нападение на Стерненко могло быть спланированным и заказным. При этом открытое ранее производство по статье "умышленное убийство" могут переквалифицировать или закрыть.

"Позже производство может быть закрыто, переквалифицировано, или расследоваться дальше – все зависит от обстоятельств, установленных в ходе расследования. Также могут переквалифицировать и производство по ч. 1 ст. 15 УК (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 122 УК (умышленное средней тяжести повреждения)", – заявили в министерстве.

По словам директора департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало, это – предварительная правовая квалификация, которая является обязательной.

"Окончательные выводы можно будет делать только после установления всех фактов и обстоятельств этого уголовного преступления, опроса свидетелей, проведения необходимых экспертиз, а также исследования видеозаписей с камер наблюдения", – подчеркнул он.

В настоящее время следователи обратились в суд для получения постановления на проведение ряда экспертиз, среди которых дактилоскопическая и молекулярно-генетическая.

Уже состоялось опознание родными погибшего. Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия с целью установить хронологию того, что произошло.

Как известно, вечером 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на общественного активиста и его девушку – Стерненко был ранен и доставлен в больницу с сотрясением головного мозгаи резаной раной руки. Его прооперировали.

Во время покушения активист смертельно ранил нападавших, один из них скончался на месте, второй скрылся, однако вскоре его задержала полиция. Между тем, по данным источников сайта "Сегодня", на месте преступления не было найдено оружия нападавших.

Накануне советник главы одесской полиции Руслан Форостяк заявил о задержании второго нападавшего и установлении личности погибшего. Также копы выяснили и мотивы нападения. Мужчиной, который был смертельно ранен Сергеем Стерненко, оказался 29-летний десантник 25-й аэромобильной бригады ВСУ Иван Кузнецов.

Второй фигурант дела, который получил ранения – безработный житель Черноморска 1988 года рождения Александр Исайкл. Мужчина был ранен в живот. После оказания первой помощи его доставили в Шевченковское РОВД.

После нападения на Стерненко, во время которого погиб один из нападавших, полиция открыла несколько уголовных производство по статьям "умышленное средней тяжести телесное повреждение", "покушение на убийство" и "умышленное убийство". Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.