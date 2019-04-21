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Нарушения на выборах в Одесской области: члены ИК уже начали заполнять протокол о подсчете голосов

Сегодня, 15:23

Во время 1 тура на этом участке также было зафиксировано преждевременное заполнение протокола

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала преждевременное заполнение протокола о подсчете голосов на избирательном участке в селе Мирное Беляевского района Одесской области. Об этом говорится в сообщении организации. Согласно ему, речь идет об участке №510256.

Члены избирательной комиссии начали заполнять протокол о подсчете голосов до завершения голосования на участке.

Наблюдатель "Опоры" сообщил членам комиссии о неправомерности их действий, однако они не признали нарушения и заявили, что наблюдатель, фиксируя нарушения, разглашает тайну голосования.

"Опора" отмечает, что во время 1 тура выборов президента 31 марта на этом участке также было зафиксировано преждевременное заполнение протокола.

Как сообщалось, в Одесской области на мужчину составили админпротокол за агитацию на машине. Полицейские обвинили его в незаконном размещении политрекламы в запрещенном месте.

Тем временем, в Ровенской области на избирательных участках зафиксировали девять нарушений.


А в Кривом Роге избирательница съела бюллетеньГорожанка явилась, чтобы проголосовать. После того, как женщина получила свой бюллетень, она его съела на глазах у членов комиссии. На данный момент на месте работают правоохранители.

Между тем ЦИК обнародовал первые данные о явке на выборах.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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Тег выборы, нарушения, протокол, нарушения на избирательном участке

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Сегодня

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