Новым главой Одесской полиции стал коп с большим опытом и коллекцией монет

За прошлый год зарплата Беха составила почти полмиллиона гривен

Начальник областного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех. Фото: Нацполиция

В Одессе представили нового руководителя областной полиции. Во время совещания, когда официально стало известно об отставке Дмитрия Головина, первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой и руководитель Нацполиции Сергей Князев представили сотрудникам областного главка его преемника — генерала полиции третьего ранга Олега Беха.

На совещании стало известно: Головин написал рапорт об отставке и решил покинуть ряды полиции по состоянию здоровья. Правда, по данным источников "Сегодня" в правоохранительных органах, теперь он может податься в политику и появиться где-то в окружении губернатора или в облсовете. Но это пока лишь предположения.

"Во всех сложных ситуациях Дмитрий Головин проявил себя как настоящий полицейский. Никогда не уходил от проблем и трудностей", — заявил Яровой.

А по словам Князева, за время работы Головина в регионе значительно снизился уровень преступности, но остались проблемы коммуникации с населением, особенно в районах. И новому шефу полиции предстоит это исправить.

"Одесская область является непростым регионом. Важно, чтобы ее жители видели и чувствовали работу и помощь полиции", — отметил Князев.

В департаменте коммуникации Нацполиции напомнили, что Олег Бех служит в правоохранительных органах с сентября 1993-го. До назначения в Южную Пальмиру он управлял областной полицией в Харькове и Полтаве, куда попал с кресла начальника Одесского областного управления по борьбе с организованной преступностью накануне его ликвидации.

По словам экспертов, Беху предстоит работать в условиях усилившегося общественного напряжения в городе.

"Когда управление принимал Головин, была сложнее ситуация в плане общеуголовных преступлений. Под его руководством одесская полиция сбила эту волну", — рассказал бывший советник начальника облполиции Владислав Сердюк.

В то же время, добавил эксперт, что "за эти два года усилилось общественное напряжение в городе, и в этом есть и его вина, как начальника полиции, может, не прямая, но есть".

Аналитик общественной организации "Оберег", которая помогает силовикам противостоять проявлениям сепаратизма и терроризма, Вадим Лабас считает, что обстановка в области тяжелая, но такая смена начальства не должна повлиять на работу полиции, в частности во время пятой годовщины трагедии 2 мая.

"Во-первых, новый начальник полиции уже работал в Одессе и понимает сложность этого региона. Во-вторых, за проведение таких мероприятий отвечает штаб, а он не изменился, за исключением Головина. Штаб имеет соответствующий опыт, прекрасно понимает, как организовать свою работу. Хотя, скорее всего, в этом году 2 и 9 мая будут проходить гораздо острее из-за нестабильной политической ситуации и близости парламентских выборов", — пояснил Лабас.

В ДЕКЛАРАЦИИ: МОНЕТЫ И КВАРТИРА

"Сегодня" решили проверить, что за душой у нового главного копа области. Согласно электронной декларации генерала, его доход в 2018 году составил 434 094 грн — это зарплата. Он значится собственником одной квартиры в столице площадью 55,02 кв. м и земельного участка в Киевской области на 19 713 "квадратов".

Его супруге, Екатерине Щербатюк, принадлежит квартира в Киеве (158 "квадратов") и два гаража, право собственности на еще на одну квартиру в столице она делит пополам с родственником. Автомобилей в семье два – BMW X5 2010 года выпуска и Mini Cooper того же года, и оба принадлежат супруге генерала.

И если у бывшего начальника облполиции Дмитрия Головина предметы роскоши в декларации не значились, то Бех имеет наручные часы Breguet и коллекцию монет. Его жена задекларировала две антикварных иконы, часы Rolex, два набора ювелирных украшений и дополнительно еще одно кольцо.

Напомним, ранее в Кабмине прокомментировали заявления об отставке трех губернаторов. Решение уйти со своих должностей приняли Олег Синютка, Алексей Савченко и Геннадий Москаль.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" директор Института мировой политики Евгений Магда, несмотря на массовую подачу заявлений об отставке, у нынешних глав областных государственных администраций есть шанс сохранить свои места.

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