Падали, вставали и бежали дальше: пострадавшая на пожаре в "Токио стар" рассказала об инциденте

Девушка выжила только благодаря своему парню, который на руках вынес ее из горящего здания

Спустя 11 дней после страшного пожара в отеле "Токио Стар", где погибли девять человек, на больничных койках в ожоговом отделении десятой больницы Одессы остается один человек – 16-летняя Екатерина Русских, получившая ожоги 12% тела.

Как рассказал заведующий отделением Александр Ставратий, на раннем этапе лечения медики были вынуждены провести операцию, чтобы помочь пострадавшей, сообщает "Думская".

"У девушки раны активно заживают и в скором времени ее тоже выпишут. Сейчас она принимает антибактериальную терапию и ежедневные перевязки с антисептическими мазями", — отметил врач.

В свою очередь, сама девушка призналась, что через 10 дней после попадания в больницу ей удалось отмыть волосы от сажи: все эти дни ей запрещали мыться, чтобы не занести инфекцию на пораженные участки кожи.

По словам Кати, в этом году она окончила школу в селе Цебриково Великомихайловского района, а потом решила поехать в Одессу на море со своим молодым человеком.

Девушка вспомнила, что в ночь пожара спала в своем номере на втором этаже, когда услышала стук в дверь. Когда молодые люди открыли дверь, увидели дым и огонь – дышать было уже нечем, но Сергей схватил Катю за руку, и они побежали по горящему коридору.

Несколько раз ребята падали в горящие обломки, вставали и бежали дальше. В какой-то момент девушка уже не смогла подняться, а парень взял ее на руки и вытащил на улицу.

"Я, наверное, отравилась дымом, на улице мне хотелось спать, и я несколько раз отключалась, засыпала. Потом приехали медики, положили меня на носилки и дальше я уже почти ничего не помню", — говорит Катя.

По словам Екатерины и Сергея, за прошедшее после пожара время к ним ни разу не обращались представители сгоревшей гостиницы с предложениями о материальной помощи или возмещении ущерба.

"В больницу приходил только какой-то парень из государственной службы", — говорит девушка.

После пожара в "Токио Стар"в ожоговое отделение больницы поступило семеро пострадавших, шестеро были помещены в ожоговую реанимацию, а один в общую палату.

По словам завотделения Александра Ставратия у всех пострадавших были ожоги дыхательных путей, отравление продуктами горения.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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