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В Одессе вынесен приговор по делу "Краян"

9 июля, 16:18

Труханов и компания признаны невиновными

Фото: Мегафон
Фото: Мегафон.

Малиновский районный суд Одессы оправдал обвиняемых по "делу Краяна" мэра Одессы Геннадия Труханова, его зама Павла Вугельмана, директора Департамента горхозяйства Алексея Спектора, его зама Владимира Радионова, депутата Одесского горсовета Василия Шкрябая.

Такое решения суд принял по делу о завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян" мэром Одессы Геннадием Трухановым.  В сентябре 2016 г. Одесский горсовет приобрел за 185 млн грн здание завода у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

По делу кроме Труханова проходили  вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО "Valton Group" Игорь Кравченко и предприятия "Брокбизнесконсалт" (оценщик) Галина Богданова.

Как сообщает УСИ, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, в состав которой входит Дмитрий Передерко, Виктор Корой и председатель коллегии Сергей Черевко, признала обвинение прокуроров САП недоказанным, а действия обвиняемых в рамках своих полномочий – законными.

Судьи отказали в удовлетворении иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которую на заседаниях представляли Валентин Мусияка и Максим Кравченко. Одним из факторов, повлиявшим на такое решение могло стать признание судом недопустимыми таких доказательств как: сообщение о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и другим обвиняемым неуполномоченным лицом, а также экспертизу оценки стоимости здания, согласно которой Одесский горсовет переплатил за здания на ул. Косовской, 2Д в несколько раз.

Теперь у прокуроров САП есть 7 дней, с момента получения подписанного решения суда, на подачу апелляции.

В конце мая этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила обвинение, уменьшив  сумму средств горбюджета, которой, по данным следствия, завладели соучастники, со 185 млн грн почти до 92,66 млн грн.

25 июня 2019 г. на заседании суда прокуроры САП попросили суд дать 12 лет тюрьмы Геннадию Труханову.  

Напомним, НАБУ подготовило новое дело Труханова, касающееся недостоверных сведений в его декларациях.

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Тег Одесса, суд, труханов, Краян

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