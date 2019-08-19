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Смертельный пожар в Одессе: среди погибших оказалась гражданка Австралии

19 августа, 13:41

Виктор Борисенко

Удалось опознать пятерых погибших из девяти

/ Фото: Сегодня

Во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" погибла гражданка Австралии. Об этом во время аппаратного совещания заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. По его словам, среди девяти погибших также был ребенок.

"Уже идентифицировали 5 человек, в том числе гражданку Австралии", – заявил он.

Также чиновники сообщили, что в Одессе еще осталось семь иностранцев, которые проживали в "Токио Стар". Среди них граждане Ирана, Ирака, Беларуси, Литвы и Польши.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре. 

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Австралия пожар отель гостиница Токио Стар

Источник: Сегодня

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