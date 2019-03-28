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Под Одессой наказали горе-отца, который пьяным привез ребенка в школу

Сегодня, 16:00

Мужчина в нетрезвом состоянии проехал через забор прямо в ворота двора учебного заведения

Фото: Pixabay
Под Одессой наказали горе-отца, который пьяным привез ребенка в школу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cd2/658/5c9cd26587d85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cd2/658/5c9cd26587d85.jpg Одесса Мужчина в нетрезвом состоянии проехал через забор прямо в ворота двора учебного заведения

Суд оштрафовал и лишил на год права водить авто мужчину, который в Черноморске в нетрезвом состоянии привез ребенка в школу, при этом проехав через забор прямо в ворота двора учебного заведения. Об этом сообщил местный житель Валентин Ткачук на своей странице в Facebook.

Напомним, инцидент произошел 13 февраля. Во время задержания мужчина бегал по школе и городу, а потом отказался ехать в больницу на освидетельствование.

"Постановление по водителю бегуну. Штраф 10200 + запрет за рулем год. Права не забрали", – написал Ткачук.

Напомним, в среду, 27 марта, в поезде Киев-Шостка пьяный пассажир устроил дебош. Неадекватного и очень пьяного пассажира высадили из поезда. В знак протеста он решил разбить окно вагона, а затем осколками пытался вскрыть себе вены. На кадрах можно увидеть самого дебошира. На нем расстегнуты пальто и рубашка, а руки – в крови.

Ранее на Киевской трассе полицейские гонялись за пьяным водителем на грузовике.

А в Ровно пьяный водитель убегал от копов и влетел в бетонное ограждение. В его машине находилось трое пассажиров, один получил травмы.

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Тег пьяный, хулиганство, пьяный водитель

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048.ua

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