Под Одессой наказали горе-отца, который пьяным привез ребенка в школу
Мужчина в нетрезвом состоянии проехал через забор прямо в ворота двора учебного заведения
Суд оштрафовал и лишил на год права водить авто мужчину, который в Черноморске в нетрезвом состоянии привез ребенка в школу, при этом проехав через забор прямо в ворота двора учебного заведения. Об этом сообщил местный житель Валентин Ткачук на своей странице в Facebook.
Напомним, инцидент произошел 13 февраля. Во время задержания мужчина бегал по школе и городу, а потом отказался ехать в больницу на освидетельствование.
"Постановление по водителю бегуну. Штраф 10200 + запрет за рулем год. Права не забрали", – написал Ткачук.
Напомним, в среду, 27 марта, в поезде Киев-Шостка пьяный пассажир устроил дебош. Неадекватного и очень пьяного пассажира высадили из поезда. В знак протеста он решил разбить окно вагона, а затем осколками пытался вскрыть себе вены. На кадрах можно увидеть самого дебошира. На нем расстегнуты пальто и рубашка, а руки – в крови.
Ранее на Киевской трассе полицейские гонялись за пьяным водителем на грузовике.
А в Ровно пьяный водитель убегал от копов и влетел в бетонное ограждение. В его машине находилось трое пассажиров, один получил травмы.
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