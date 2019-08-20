После страшного пожара в Одессе пройдет волна проверок в отелях

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После резонансного пожара в одесской гостинице "Токио Стар", который унес жизни девяти человек, с проверками пройдутся по всем отелям и санаториям Украины. Провести масштабные проверки во всех местах отдыха людей поручил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны", — заявил он.

В Одесской ОГА, в свою очередь, уже рапортовали, что готовят проект распоряжения о создании рабочей группы, которая и займется проверками. "Сегодня" разбирались, как в гостиницах и хостелах следят за пожарной безопасностью.

Отельный эксперт Фазиль Аскеров считает, что анонсированные массовые проверки не смогут решить проблему, а наоборот, станут для большинства чиновников очередным поводом "погреть ручки".

"Например, в Затоке более 200 баз отдыха и около 600 дач и мини-отелей. Комиссия должна состоять хотя бы из трех человек. Пока они обойдут 10% этих баз и отелей, сезон закончится. Соответственно, они выберут те, где системы пожарной безопасности нарушены, придут к ним, сделают показатели, где-то возьмут денег, и этим все закончится", — считает он.

По словам Аскерова, коррупция в этой сфере начинается с прихода пожарных в открывающийся отель.

"Они приходят и говорят, что систему пожарной безопасности должна делать только та компания, которая аккредитована только у них. А у нее прайс — сумасшедший. С этого и начинается тот круг коррупции, которую большинству отелей приходится преодолевать. Пожар — это следствие коррупции. Не было бы коррупции, не было бы этого пожара", – убежден специалист.

Директор одного из одесских хостелов признался нам, что за шесть лет работы к ним ни разу не пришли с проверкой, хотя заведение готово к ним в любой момент.

"У нас есть огнетушители, планы эвакуации, сотрудники хостела проинструктированы, что делать в случае ЧП", — поделился директор.

А вот бывший сотрудник другого хостела рассказал "Сегодня", что хозяйка пустила в заведение первых постояльцев, не позаботившись даже об огнетушителях.

"Она решила заняться пожарной безопасностью только после того, как ей сообщили, что она может получить за это штраф", — вспоминает молодой человек.

Одесситка Екатерина, которая отвечает за пожарную безопасность в одном из мест размещения людей, рассказала "Сегодня", на что постояльцам отелей стоит обращать внимание при заселении. Чтобы получить эту должность, она прошла специальные курсы и не понаслышке разбирается в вопросе.

По ее словам, клиент обязательно должен ознакомиться с правилами пожарной безопасности и подписать соответствующий документ.

"Постояльцам нужно обратить внимание на наличие в открытом доступе инструкции о мерах соблюдаемой безопасности. Во всех номерах современных гостиниц должны быть планы проведения эвакуации", — поясняет специалист.

Кроме того, необходимо обратить внимание на наличие огнетушителей, противодымной вентиляции, пожарной сигнализации и аварийного выхода: "Черный ход не должен быть закрыт или захламлен каким-либо мусором или мебелью", а на окнах не должно быть решеток.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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