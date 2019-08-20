Смертельный пожар в Одессе: суд выбрал меру пресечения владельцу отеля

Вадима Черного отправили в СИЗО / Фото: Думская

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" – бизнесмену Вадиму Черному. Рассмотрев ходатайство прокуратуры, судья отправил предпринимателя под стражу сроком на 60 суток.

В суде подчеркнули, что постановление следственного судьи не вступило в законную силу, поскольку у подозреваемого еще есть возможность подать апелляцию.

Напомним, что меру пресечения Вадиму Черному начали выбирать еще 19 августа, однако закончить рассмотрение в тот же день не удалось. Следователь вручил владельцу гостиницы повторное подозрение и заседание перенесли на 20 августа.

Сегодняшнее заседание началось с отводов прокурорам и следователю. Прокуроры требовали для Черного меру пресечения в виде содержания в СИЗО без права внесения залога. По мнению прокурора Евгения Антощука, подозреваемый может скрыться от следствия и суда, уничтожить улики и влиять на свидетелей.

В свою очередь, главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф заявил, что готов взять Черного на поруки. Вольф рассказал суду, что живет в Украине больше 25 лет, подозреваемого знает давно и с хорошей стороны.

Напомним, Вадима Черного подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей в гостинице "Токио Стар".

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram