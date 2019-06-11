Пожар в психиатрическом диспансере в Одессе: спасатели назвали главную версию

Жертвами жуткого пожара стали шесть человек

Главной версией причины пожара в психиатрической больнице в Одессе спасатели называют поджог. Работники ГСЧС уже обследовали корпус диспансера, а по факту пожара открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". На месте трагедии работают журналисты "Сегодня".

Жертвами жуткого пожара стали шесть человек: пятеро пациентов и медсестра. В корпусе находились инвалиды Второй мировой и войны в Афганистане. Больные люди даже не понимали, что происходит, говорит главный врач.

"Это отделение для инвалидов ВОВ и ребят, которые были в Афганистане. Здесь находились пожилые бабушки и дедушки, которые страдают слабоумием. Несколько человек передвигались с посторонней помощью на коляске или с помощью персонала, остальные могли самостоятельно. Но с учетом их диагноза понимать, что с ними происходит и что они делают – было сложно" – рассказал "Сегодня" главный врач "Центра психического здоровья" Анатолий Волощук.

Работники больницы говорят, что огонь вспыхнул снаружи и быстро перекинулся на крышу. Потушить пламя удалось только через полтора часа. Бездыханные тела трех пациентов и медсестры вынесли пожарные, еще двое пациентов умерли в больнице от отравления угарным газом. Пять пострадавших все еще остаются в больнице, большинство – в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент в сгоревшем помещении тушат последние очаги тления. Кроме того, в больнице упала залитая водой стена. Что привело к масштабной трагедии – выяснят следователи и эксперты.

Напомним, 10 июня вечером в Одессе в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" вспыхнул пожар. Пламя охватило практически все здание. Для тушения огня от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter.

Премьер-министр Украины ВладимирГройсман заверил, что виновники пожара в будут найдены.

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