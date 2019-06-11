Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Пожар в психиатрическом диспансере в Одессе: спасатели назвали главную версию

11 июня, 11:22

Жертвами жуткого пожара стали шесть человек


Главной версией причины пожара в психиатрической больнице в Одессе спасатели называют поджог. Работники ГСЧС уже обследовали корпус диспансера, а по факту пожара открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". На месте трагедии работают журналисты "Сегодня".

Жертвами жуткого пожара стали шесть человек: пятеро пациентов и медсестра. В корпусе находились инвалиды Второй мировой и войны в Афганистане. Больные люди даже не понимали, что происходит, говорит главный врач.

"Это отделение для инвалидов ВОВ и ребят, которые были в Афганистане. Здесь находились пожилые бабушки и дедушки, которые страдают слабоумием. Несколько человек передвигались с посторонней помощью на коляске или с помощью персонала, остальные могли самостоятельно. Но с учетом их диагноза понимать, что с ними происходит и что они делают – было сложно" – рассказал "Сегодня" главный врач "Центра психического здоровья" Анатолий Волощук.  

Работники больницы говорят, что огонь вспыхнул снаружи и быстро перекинулся на крышу. Потушить пламя удалось только через полтора часа. Бездыханные тела трех пациентов и медсестры вынесли пожарные, еще двое пациентов умерли в больнице от отравления угарным газом. Пять пострадавших все еще остаются в больнице, большинство – в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент в сгоревшем помещении тушат последние очаги тления. Кроме того, в больнице упала залитая водой стена. Что привело к масштабной трагедии – выяснят следователи и эксперты. 

Напомним, 10 июня вечером в Одессе в "Одесском областном медицинском центре психического здоровьявспыхнул пожарПламя охватило практически все здание. Для тушения огня от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован. 

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter. 

Премьер-министр Украины ВладимирГройсман заверил, что виновники пожара в будут найдены

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, пожар, поджог, спасатели, версии, погибшие

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар в психиатрическом диспансере в Одессе: спасатели назвали главную версию". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в психбольнице в Одессе: появились новые фото и видео

Сегодня, 07:58

Пожар унес жизни шести человек

Смертельный пожар в Одессе: спасатели рассказали, что произошло на самом деле

Сегодня, 07:40

Огонь, охвативший психбольницу, унес жизни шести человек

Гройсман заверил, что виновники пожара в Одессе будут найдены

Сегодня, 01:55

Он посоветовал учиться ответственности после трагедии в Одессе

ГСЧС подтвердила гибель шести человек при пожаре в Одессе

Сегодня, 01:25

После пожара в Одессе госпитализированы 4 человека

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Как мужчины убивают своих жен

Эксперты рассказали об удивительных свойствах рыбьего жира

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

8 наций, которым грозит вымирание

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Почему нельзя спать ногами к двери: ответ удивит

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь