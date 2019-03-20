В Запорожье разоблачили наркогруппировку: опубликовано видео

В ходе обысков были изъяты наркотики на полтора миллиона гривен

В Запорожье разоблачили лабораторию, производившую метамфетамин. Фото: Нацполиция

В Запорожье разоблачили наркогруппировку: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/20f/215/5c920f2156f73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/20f/215/5c920f2156f73.jpg 2019-03-20T12:05:00+02:00 Запорожье В ходе обысков были изъяты наркотики на полтора миллиона гривен

В Запорожье полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась производством и распространением метамфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 19 марта копы задержали шесть человек, входивших в состав группировки. Выяснилось, что они организовали нарколабораторию и в течение двух лет производили в ней метамфетамин.

В этот же день было одновременно проведено 11 санкционированных обысков, в ходе которых было изъято 500 граммов метамфетамина, лабораторное оборудование и выручку от продажи наркотиков в сумме более 60 тысяч гривен.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятых наркотиков составляет около полутора миллионов гривен. Все изъятые вещества направлены на экспертизу. Было открыто уголовное производство, а всем фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

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