В Запорожье разоблачили наркогруппировку: опубликовано видео
В ходе обысков были изъяты наркотики на полтора миллиона гривен
В Запорожье полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась производством и распространением метамфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 19 марта копы задержали шесть человек, входивших в состав группировки. Выяснилось, что они организовали нарколабораторию и в течение двух лет производили в ней метамфетамин.
В этот же день было одновременно проведено 11 санкционированных обысков, в ходе которых было изъято 500 граммов метамфетамина, лабораторное оборудование и выручку от продажи наркотиков в сумме более 60 тысяч гривен.
По предварительным подсчетам, стоимость изъятых наркотиков составляет около полутора миллионов гривен. Все изъятые вещества направлены на экспертизу. Было открыто уголовное производство, а всем фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.
Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.
Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.
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