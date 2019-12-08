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Спасатели продолжают работы на месте пожара в Одессе

8 декабря, 04:36

К работам привлечены 266 человек и 42 единицы техники

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на территории Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря вспыхнул масштабный пожар, продолжаются.

Об этом информирует ГСЧС.

"Осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход ко внутреннему двору, осуществлена расчистка внутреннего двора колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций, установлен автокран FAUN (с вылетом стрелы 65 м), продолжается разбор конструкций на цокольном этаже", – говорится в сообщении.

Видео: ГСЧС

Как отмечается, всего вывезено 752 куб. м строительных конструкций. К работам привлечены 266 человек и 42 единицы техники, из них от ГСЧС – 106 сотрудников и 10 машин.

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Также сообщается, что от пожара пострадал 31 человек, девять из них остаются в больнице. Судьба десяти человек до сих пор неизвестна.

Между тем, родные опознали еще одного из погибших в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук.

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Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентом
Фото: ГСЧС

Ранее стало известно, что в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме после пожара в одесском колледже. Это уже восьмая жертва в результате пожара.

Также спасатели обнаружили еще двух погибших в сгоревшем здании. Их тела отправили на экспертизу.

Между тем, полиция установила первых подозреваемых в деле о смертельном пожаре в колледже на Троицкой.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский объявил в воскресенье, 8 декабря, национальный траур по погибшим из-за пожара в Одессе.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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Источник: Сегодня

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