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Стало известно, зачем вооруженные молодчики направлялись в Одессу

Сегодня, 21:29

Полицейские провели досмотр 59 человек, семеро из которых оказались несовершеннолетними

Фото: facebook.com/people/Олег-Варивода
Фото: facebook.com/people/Олег-Варивода.
Стало известно, зачем вооруженные молодчики направлялись в Одессу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/58f/3d8/5c758f3d87040.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/58f/3d8/5c758f3d87040.jpg Одесса Полицейские провели досмотр 59 человек, семеро из которых оказались несовершеннолетними

Одесские правоохранители, которые задержали 26 февраля на пути в Одессу группу молодчиков, выяснили: к проплаченной акции с целью блокирования автомагистрали могут быть причастны дельцы от строительного бизнеса.

Об этом свидетельствуют найденные плакаты. В частности, с лозунгом "Руки прочь от строительства дорог", сообщает на своей странице Facebook руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

"Интересный факт: кучка молодых людей, которых сегодня задержала полиция на а/д М05 Киев – Одесса с огнестрельным и холодным оружием, приехали в Одесскую область из Киевской с такими вот интересными плакатами. Учитывая, что Одесская область который год подряд является одним из лидеров ремонта и строительства дорог, непонятно, кто же им мешает "строить". Хотя мы с вами точно понимаем, что мешают не им, а тем, кто заказал этих "ребят по вызову" пообещав по 800 гривен", - отметил Варивода.

Он выразил надежду, что полиция "разберется и даст ответы на эти вопросы, а пока можем только поблагодарить" правоохранителей за то, что защищают общественный порядок и законность".

В свою очередь, руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин рассказал новые подробности о задержании вооруженных молодчиков, которые на двух автобусах пытались добраться до Одессы.

Как рассказал генерал, полицейские провели досмотр 59 человек, семеро из которых оказались несовершеннолетними.

"Изъято три травматических пистолета, баллончики со слезоточивым газом, ножи, в том числе пригодные для метания, получены письменные объяснения, где молодые люди признаются, что им обещали денежное вознаграждение в размере 800 грн за участие в акции с перекрытием автомагистрали", — отметил Дмитрий Головин.

По его словам, сомнительная активность молодчиков не имеет никакого отношения ни к избирательной кампании, ни к прибытию в Одессу почетных гостей и дипломатических организаций.

"Тем не менее факт заставляет обратить внимание на эту проблему. В очередной раз подчеркиваю, что любые попытки такого "туризма" найдут решительное противодействие со стороны правоохранителей", — сказал начальник ГУНП.

Ранее советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что задержанные на въезде в Одессу молодые люди планировали провокации во время визита в город президента Украины Петра Порошенко. 

Напомним, что сегодня в Одессе гостят президент Украины Петр Порошенко с первой леди Мариной Порошенко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, а также главы дипломатических ведомств.

Президент Украины Петр Порошенко посетил прибывший в Одессу эсминец США "Дональд Кук", где встретился со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером.

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Тег Одесса, задержание, провокации, Нацполиция

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