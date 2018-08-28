Стрельба в Одессе: в полиции рассказали подробности

В Одессе полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, которая произошла сегодня утром на 5-й станции Фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Предварительно установлено, что конфликт между группой лиц перерос в драку, во время которой одна из участниц сделала сторону автомобиля несколько выстрелов из травматического пистолета, принадлежащего одному из участников конфликта", – рассказали правоохранители.

На данный момент всех участников конфликта доставили в отделение полиции, где действиям каждого из них будет дана правовая оценка. В результате драки один из мужчин получил травму головы: ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, сегодня утром на 5-й станции Фонтана в Одессе девушка открыла стрельбу. Как рассказали очевидцы, она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Не так давно в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. В результате инцидента 45-летний местный житель получил два ранения: брюшной полости и груди.

Кроме того, в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека.