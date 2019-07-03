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Убийца Даши Лукьяненко планировал изнасилование ребенка заранее

3 июля, 17:51

Об этом говорится в Реестре судебных решений

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин
Фото: Facebook Вячеслав Аброськин.

Николай Тарасов, арестованный по подозрению в убийстве 11-летней Даши из Ивановки Одесской области, уже давно выбирал себе несовершеннолетнюю жертву.

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные, размещенные в Реестре судебных решений.

Там сказано, что Николай Тарасов на почве постоянной сексуальной неудовлетворенности еще с апреля этого года задумывался об изнасиловании. Отмечается, что преступление он хотел совершить именно относительно несовершеннолетнего ребенка.

Позже в поле его зрения попала именно 11-летняя Даша Лукьяненко, с которой он был знаком, поскольку его семья торговала на рынке рядом с родителями Даши. Также девочка стала жертвой насильника и убийцы, поскольку часто ходила мимо дома Тарасова, и он был хорошо знаком с ее маршрутом.

Но из-за "эмоционального перевозбуждения" у преступника не настала эрекция. Разозлившись из-за "своей неспособности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.

Как сообщалось, Дарью Лукьяненко после напряженных поисков нашли мертвой 19 июня во дворе дома семьи Тарасовых в Ивановке Одесской области. Подозреваемый 22-летний Николай Тарасов позднее сознался в попытке изнасилования и убийстве девочки.

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Тег убийство, изнасилование, одесская область, извращенец, Даша Лукьяненко

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