Убийца Даши Лукьяненко планировал изнасилование ребенка заранее
Об этом говорится в Реестре судебных решений
Николай Тарасов, арестованный по подозрению в убийстве 11-летней Даши из Ивановки Одесской области, уже давно выбирал себе несовершеннолетнюю жертву.
Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные, размещенные в Реестре судебных решений.
Там сказано, что Николай Тарасов на почве постоянной сексуальной неудовлетворенности еще с апреля этого года задумывался об изнасиловании. Отмечается, что преступление он хотел совершить именно относительно несовершеннолетнего ребенка.
Позже в поле его зрения попала именно 11-летняя Даша Лукьяненко, с которой он был знаком, поскольку его семья торговала на рынке рядом с родителями Даши. Также девочка стала жертвой насильника и убийцы, поскольку часто ходила мимо дома Тарасова, и он был хорошо знаком с ее маршрутом.
Но из-за "эмоционального перевозбуждения" у преступника не настала эрекция. Разозлившись из-за "своей неспособности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.
Как сообщалось, Дарью Лукьяненко после напряженных поисков нашли мертвой 19 июня во дворе дома семьи Тарасовых в Ивановке Одесской области. Подозреваемый 22-летний Николай Тарасов позднее сознался в попытке изнасилования и убийстве девочки.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Убийца Даши Лукьяненко планировал изнасилование ребенка заранее". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве ищут мужчину, который напал на девушку и изнасиловал ее
Полиция сообщила приметы преступника
"Педофилов – кастрировать": Ляшко собрал подписи за внеочередное заседание ВР
Законы об открытом реестре и химической кастрации педофилов нельзя откладывать ни на день, убежден Ляшко