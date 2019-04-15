Украинец получил пять лет за призывы к отделению Одессы от Украины
Мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
Суд вынес мужчине, который призвал к отделению Одессы от Украины, наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"Приговором районного суда мужчину признали виновным в распространении материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя", – говорится в сообщении.
Отмечается, что между прокурором по делу и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. В связи с этим, мужчине было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года.
По данным следствия, что в соцсети на своей странице интернет-агитатор размещал посты с призывами к отделению Одессы от Украины, к решительному устранению действующей власти.
Напомним, любитель "русского мира" из Днепра "сливал" данные российской разведке. Провокатор, работая в телекоммуникационной организации, выдал данные о сети стратегически важных операторов связи.
А на прошлой неделе в Донецкой области сотрудники СБУ задержали одну из организаторов фейковых "выборов" так называемых "главы ДНР и депутатов народного совета", которые оккупанты провели в ноябре 2018 года.
Мы также писали, что СБУ задержали на Донбассе одну из участниц подготовки и проведения так называемого "референдума" 2014 года, которая находилась в розыске
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