В БПП назвали возможную причину подрыва дома депутата в Измаиле

В партии заявили, что держат на контроле расследование этого дела

Взрыв гранаты, которую неизвестные бросили во двор депутата Измаильского райсовета Одесской области, руководителя районной организации БПП Александра Петкова в ночь на субботу, 19 мая, может быть связан с попытками рейдерского захвата земельных угодий, на которых расположено предприятие Петкова. Об этом сообщает Одесская территориальная организация партии "БПП" Солидарность".

"Мы держим на контроле расследование этого дела. По нашей информации, сельхозпредприятие А.Петкова неоднократно пытались "прибрать к рукам" незаконными методами. Поэтому мы требуем от правоохранителей не только в кратчайшие сроки расследовать это дело, но и исключить любые рейдерские действия по отношению ко всем предпринимателям области, которые создают рабочие места, наполняют государственный бюджет и развивают экономику", – заявил руководитель Одесской территориальной организации партии, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Накануне сообщалось, что в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова.

Полиция открыла уголовное дело по статье "Хулиганство" . Во дворе депутата изъяли осколки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу. В полиции добавили, что санкция статьи 296 Уголовного кодекса ("Хулиганство") предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.