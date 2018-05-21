Горячий уикенд в Днепре: взрыв, пожар и массовая драка

В выходные в Днепре сгорела машина и подрались 15 человек

Минувшие выходные в Днепре выдались неспокойными. Так, в воскресенье, 20 мая, на улице Гули Королевой в Индустриальном районе прогремел взрыв. ЧП произошло около 00:30 в кафе "Алладин". От взрывной волны в небольшом помещении вылетели стекла и даже искорежило входные двери, а фасад здания сильно деформировался. Информации о том, что именно взорвалось, пока нет. Однако очевидцы, которые в момент случившегося отдыхали в соседнем зале, сообщили о сильном запахе пороха.

При этом хозяин кафе рассказал, что всего за несколько минут до взрыва он поливал газон и ничего подозрительного не видел. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

"Правоохранители проводят следственные действия. Наша задача была дежурить и в случае пожара или обрушения реагировать", — рассказывает пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

После взрыва. В помещении кафе вылетели стекла и двери. Фото: dp.informator.ua

УСТРОИЛИ ПОБОИЩЕ. А вот в субботу утром в центре города произошла массовая драка. В одном из ресторанов на набережной между отдыхающими произошел конфликт, который впоследствии перерос в массовую драку. По версии одного из участников потасовки, происшествие случилось после перепалки одного из подвыпивших парней с девушкой. Уже тогда словесная перепалка разгоряченных молодых людей едва не дошла до рукоприкладства. Благо ситуацию удалось сгладить, однако на набережной молодые люди снова встретились, и здесь уже, кроме слов, в ход пошли кулаки.

Еще один очевидец и непосредственный участник событий высказал другую версию происходящего. По его словам, в момент, когда он с компанией отдыхал на Набережной, к ним подошли люди кавказской внешности и начали провоцировать на конфликт. В результате чего произошел инцидент, участие в котором приняли порядка 15 молодых людей, разнимать которых прибыли шесть экипажей патрульной полиции.

"Около 4:00 получили вызов о массовой драке на улице Сичеславская Набережная, 26-б. По прибытии увидели драку между десятью-пятнадцатью людьми. Правонарушение прекращено, задержали двух мужчин", — сообщил "Сегодня" пресс-секретарь Патрульной полиции в Днепропетровской области Павел Карманов.

По информации местных СМИ, после драки некоторые участники конфликта даже теряли сознание. Оказывали помощь пострадавшим прибывшие на место происшествия медики.

ОГОНЬ. А вот вечером в субботу в Шевченковском районе до тла сгорел автомобиль. ЧП произошло около 22:05 на улице Бориса Кротова. Как выяснилось, автомобиль ВАЗ-2105 едва успел отъехать от автозаправки, как вспыхнул моторный отсек. Водитель чудом успел выбраться из машины, однако после этого он убежал, а с огнем пришлось бороться сотрудникам заправки. Машина каждую минуту могла взорваться, ведь там было установлено газобензиновое оборудование. Через несколько минут после вызова прибыли спасатели, которые полностью ликвидировали возгорание. От машины осталась только выгоревшая металлическая коробка.

Напомним, в воскресенье, 20 мая, в Днепре женщина на ходу выпала из маршрутки.

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