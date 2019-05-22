В центре Харькова неизвестные подожгли автомобиль чиновника мэрии

Рядом с машиной нашли емкость с горючей жидкостью

фото: Newsroom.

В Харькове на площади Конституции неизвестные пытались поджечь автомобиль Volkswagen Touareg. Об этом сообщило издание "NewsRoom".

В результате пожара повреждены передняя левая дверь и капот машины. Рядом с кроссовером обнаружили емкость с жидкостью. Свидетели происшествия рассказывают, что вероятными поджигателями были трое смуглых мужчин в темной одежде.

В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области рассказали, что сообщение о возгорании на площади Конституции поступило сегодня в 18:11. К моменту приезда спасателей пламя охватило часть моторного отсека. В 18:40 пожар ликвидировали, никто не пострадал.

Как рассказывает издание, автомобиль принадлежит 37-летнему главе Департамента коммунального хозяйства Алексею Богачу.

"Данную информацию подтвердили два наших источника. В декларации чиновника указано, что он владеет подходящей под описание машиной. Volkswagen Touareg был приобретен Богачем в декабре 2016 года", – говорится в сообщении источника.

Напомним, в Сумской области подожгли аптеку и магазин семьи мэра Лебедина Александра Баклыкова .

Также, в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Мужчина связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Егоров отметил, что спасатели и полиция приехали оперативно, но автомобиль спасти не удалось.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Харькова неизвестные подожгли автомобиль чиновника мэрии". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"