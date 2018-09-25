В Одессе активистам, которым грозит опасность, получить оружие станет проще

Сегодня, 03:12

Копы предложили составить списки активистов для "раздачи" оружия

Иллюстрация. Фото: Информатор
Иллюстрация. Фото: Информатор

В Одессе упросят процедуру выдачи оружия активистам, жизнь и здоровье которых может быть в опасности. Об этом сообщил активист Олег Хвощевский.

По его словам, глава областной полиции Дмитрий Головин встретился с ним и отцом Адама Осмаева, Асламбеком, и в ходе разговора была достигнута договоренность о том, что общественникам выдадут оружие и средства личной безопасности. В пресс-службе полиции области информацию подтвердили.

Кроме того, в полиции предложили составить списки активистов, находящихся в опасности. Также активисты побывали на встрече с руководством областного управления Службы безопасности Украины, где также обсудили вопросы защиты и обеспечения безопасности общественников.

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Напомним, в ночь на воскресенье, 23 сентября, в Одессе неизвестные открыли огонь по активисту Олегу Михайлику, известному своей критикой городских властей и правоохранителей. Михайлика доставили в реанимацию, а его соратники пришли под здание облуправления полиции, требуя прозрачного расследования.

В Одессу из Киева направили усиленную группу следователей Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, которые займутся выяснением обстоятельств нападений на активистов.
Одесса, оружие, СБУ, активисты, Головин, полиция

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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